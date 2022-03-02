قافلة السيطرة على كييف تتوقف.. وروسيا تكثف ضرباتها

2022/03/02 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت روسيا ضرباتها على مدن أوكرانية، الثلاثاء، لكن تقدم القوات على الأرض توقف خارج العاصمة كييف، حيث تتأهب القوات الأوكرانية والمتطوعون لخوض معركة شرسة.

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