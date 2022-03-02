اليوم.. إغلاق جزئي لجسر السنك لأغراض الصيانة

2022/03/02 | 09:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت امانة بغداد، الاربعاء، تنويهاً الى المواطنين بشأن قطع جسر السنك بشكل جزئي لاغراض الصيانة.وذكرت الأمانة في بيان، تلقت /المعلومة/نسخة منه، أنها “ستشرع بصيانة مقتربات جسر السنك ومعالجة مناطق الزحف المتضررة من جهة فندق المنصور قبل الصعود على المجسر باتجاه ساحة الخلاني وبالعكس”.وأضاف البيان أنه “ستكون المباشرة بالقطع الجزئي الساعة ١٨٠٠ مساء […]

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