اندلاع حريق داخل بناية قرب فندق شيراتون

2022/03/02 | 09:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حريق داخل مبنى مكون من 5 طوابق وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "حريقًا أندلع داخل بناية مكونة من 5 طوابق قرب فندق شيراتون وسط بغداد".

وأضاف، أنَّ "فرق الإطفاء توجهت لمكان الحادث للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره لأماكن أخرى".

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