اليوم .. خمس مواجهات في دوري الكرة الممتاز

2022/03/02 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تستكمل مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم الاربعاء بإقامة خمس مواجهات في بغداد والمحافظات.وقال الناطق باسم لجنة المسابقات قحطان المالكي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز بكرة القدم، تستكمل اليوم بإقامة خمس مباريات، حيث يلاعب زاخو ضيفه الشرطة على ملعب زاخو الدولي”.وتابع […]

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