العراق يبحث عن منافذ بديلة لاستيراد الحنطة بسبب الازمة الأوكرانية الروسية

2022/03/02 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف وزير التجارة علاء الجبوري، الأربعاء، عن توجه العراق لإيجاد منافذ جديدة لاستيراد الحنطة بسبب الأزمة الاوكرانية ـ الروسية، فيما أكد اعتماد الوزارة آلية جديدة تضمن عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال الاستمرار بتوزيع مفردات التموينية وضخ كميات كبيرة من تلك المواد في الأسواق.وقال الجبوري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت […]

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