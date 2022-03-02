النزاهة تضبط تزويراً وتلاعباً في مديريتي التقاعد والبلدية بمحافظتين

2022/03/02 | 09:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لتلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مديريَّتي التقاعد والبلديَّـة في محافظتي كربلاء المُقدَّسة والمثنى.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة، قام بضبط (9) من قرارات لجنة طلبات ذوي الشهداء وصور قيد […]

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