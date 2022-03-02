بوينغ تعلق الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية

2022/03/02 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الخدمة الصحفية للشركة إن شركة بوينغ علقت الدعم الفني لشركات الطيران الروسية.وذكر بيان للشركة “لقد علقنا توفير قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية”.وأشارت الشركة إلى أنه تم تعليق العمليات الرئيسية في موسكو، مؤكداً ان المكتب في كييف مغلق مؤقتًا.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، […]

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