2022/03/02 | 09:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط تزويراً وتلاعباً في مديريتي التقاعد والبلدية بالمثنى وكربلاء.

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