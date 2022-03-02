2022/03/02 | 09:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكهرباء تحدد موعد إطلاق رواتب موظفي الملاك والعقود » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 09:46

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