الانضمام للاتحاد الأوروبي خطوة تعزز موقف أوكرانيا الدفاعي ضد روسيا

2022/03/02 | 10:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ــ متابعة : يعد توقيع أوكرانيا على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، من العاصمة كييف، وهي تحت القصف الروسي خطوة رمزية إلى حد كبير، وفق خبراء، في حين يرى هؤلاء أن انضمامها سيعزز من فرصها في الانتصار على العدوان.ويرى خبراء، بحسب تقرير لمجلة Time الأميركية أن الإجراءات الرسمية التي يحتاجها طلب الانضمام ...

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