التجار قلقون بعد استبعاد روسيا من “سويفت”

2022/03/02 | 10:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يقفز 5 % مع تصاعد الأزمة ..الصباح الجديد ــ متابعة : استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب واسعة تجاوزت 5 في المائة، بسبب تصاعد أزمة الحرب على أوكرانيا، خاصة بعدما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عنيفة على روسيا، ما وسع درجة المخاوف على إمدادات الطاقة.وسجلت أسعار النفط الخام ...

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