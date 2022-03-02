المثنى تبحث مع نوابها الخطة الاستثمارية والخدمية للاعوام المقبلة

2022/03/02 | 10:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… بحثت الإدارة المحلية في محافظة المثنى مع نواب المحافظة أولويات الخطة الاستثمارية والخدمية للأعوام الأربعة المقبلة وإيجاد الحلول لمشكلات المشاريع المتلكئة ونقص الخدمات ودعم اقتصاد المحافظة عبر اعتماد مصادر بديلة عن الموازنة.وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة عقدت اجتماعا موسعا بمشاركة جميع رؤساء الوحدات الإدارية ومديري […]

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