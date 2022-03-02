القوة الجوية عازم لمواصلة نجاحاته والكرخ لاثبات الذات

2022/03/02 | 10:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اكد مشرف كرة القوة الجوية احمد خضير ان فريقه عازم على مواصلة نجاحاته في المباريات الاربع الاخيرة بالرغم من ان مواجهة الكرخ ليست بالسهلة .

وقال خضير في تصريح للمكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية تابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) اليوم الاربعاء ، ان " من اسباب عودة الروح للفريق وتحقيق نتائج ايجابية في مبارياته الاخيرة هو التناغم الكبير بين الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية والكادر الفني ".

واضاف خضير ان " تشكيلة الفريق ستشهد غياب اللاعب كرار الذي لديه اصابة بسيطة والحارس فهد طالب الذي دخل مع الفريق لكن جاهزيته ليست مكتملة ، لكننا بالرغم من ذلك عازمون على تحقيق الثلاث نقاط".

من جهته اكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية علي وهيب ان " فريق القوة الجوية بحاجة الى بذل قصارة جهده لاجل تحقيق نتيجة ايجابية نعزز بها النتائج الايجابية التي تحققت في المباريات الاربع الاخيرة".

من جانبه أكد مدرب فريق الكرخ احمد عبد الجبار في تصريح لـ(واع)، أنَّ " مواجهة القوة الجوية صعبة للغاية، لما يضمة من نجوم على مستوى عالٍ.



إذ مثلوا المنتخبات الوطنية ويستطيعون إحداث الفارق في أي لحظة ".

وأضاف عبد الجبار، أن " القوة الجوية حقق في الآونة الأخيرة سلسلة متواصلة من النتائج الايجابية وهذا ما يصعِّب من مهمة الكرخ، كون لاعبو القوة الجوية سيسعون للمحافظة عليها "، مبيناً، أن " المستوى الجيد الذي قدمه الكرخ أمام نفط الوسط سيعطي دافعاً معنوياً كبيراً في مباراة اليوم ، وهي مباراة مصيرية، لأن فريقنا يحتل موقعاً متأخراً في سُلَّم الترتيب ومهدداً بالهبوط وسنسعى جاهدين لبقاء الفريق في الدوري الممتاز".

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