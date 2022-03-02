نائب كردي: عائدات نفط كردستان بيد أناس مستفيدين وعقود الإقليم غير شفافة

2022/03/02 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اتهم النائب عن حـزب العدالة والديمقراطية الكردي سوران عمر سعيد، الأربعاء، حكومة إقليم كردستان العراق بعدم الشفافية في جميع العقود النفطية التي ابرمتها مع الشركات الأجنبية، مشيرا الى أن عائدات نفط الإقليم بيد أناس مستفيدين.وقال سعيد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “حكومة الإقليم لم تكن شفافة في جميع […]

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