الكهرباء الوطنية ..الحاضر الغائب

2022/03/02 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لم تكن وزارة الكهرباء الوطنية بمعزل

عن اسلوب المحاصصة التشاركية سيئ الصيت

الذي اديرت به العملية السياسية

الجارية في العراق منذ التغيير

النيساني المزلزل ولحد الان وهو اسلوب

سبّب الكث

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