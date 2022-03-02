طيور أبادت جيش

2022/03/02 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: السيد عبد الهادي العلوي

لماذا لم يسلط الله سبحانه عذابه الفوري

مثل إرسال طيور أبابيل على جيش ابن سعد

أو الخيول التي وطأَت جسد الإمام الحسين

عليه السلام كما حدث مع أبرهة الحبشي

وجيشه لما أقدم عل

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