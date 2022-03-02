2022/03/02 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

لقد تلكمنا كثيرا حول مغبة رفع سعر

الصرف، وقدمنا مقترحات كثيرة ومنذ أكثر

من عام حينما تم رفع سعر الصرف في نهاية

سنة 2020 وبالتحديد في شهر أكتوبر كانون

الأول، وللمزيد ممكن مراجعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار والمناكفات السياسية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر صرف الدولار والمناكفات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).