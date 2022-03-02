القبض على متهمين اثنين بالارهاب والسرقة في كركوك وبغداد

2022/03/02 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة والارهاب في بغداد وكركوك.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية ووفقا لمعلومات وجهد استخباري متميز تمكن من القبض على أحد المطلوبين وفق الماده ٤ إرهاب في قرية المحراك بكركوك”.وأضافت انه “تم […]

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