2022/03/02 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، عن قطع جزئي لجسر السنك وسط بغداد بدءاً من الساعة السادسة من مساء اليوم، وذلك لإجراء أعمال صيانة.وقالت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “أمانة بغداد ستقوم بصيانة مقتربات جسر السنك ومعالجة مناطق الزحف المتضررة من جهة فندق المنصور قبل الصعود على المجسر باتجاه ساحة …

ظهرت المقالة قطع جزئي لجسر السنك لهذا السبب أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع جزئي لجسر السنك لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع جزئي لجسر السنك لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).