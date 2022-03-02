اتفاق برعاية اردوغان.. مصدر لـ(ايرث نيوز): الخنجر يرشح جمعة عناد لتولي حقيبة الدفاع لولاية ثانية

2022/03/02 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، عن قيام زعيم المشروع العربي خميس الخنجر بترشيح جمعة عناد لتولي حقيبة الدفاع لولاية ثانية.وقال المصدر، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الخنجر رشح وزير الدفاع الحالي جمعة عناد، لولاية ثانية خلال الحكومة العراقية الجديدة”، مبيناً ان “هذا الاتفاق جاء بعد اجتماعه هو ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مع […]

ظهرت المقالة اتفاق برعاية اردوغان..



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