كاميرا ترصد عجل زرافة حديث الولادة يقف لأول مرة في غضون ساعة ونصف من ولادته في حديقة حيوانات

2022/03/02 | 10:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت حديقة حيوان تورنتو بولادة عجل زرافة ماساي، يوم الخميس 24 فبراير.اسم العجل هو "Little Long Legs"، وشوهد وهو يقف لأول مرة خلال ساعة ونصف من ولادته.تم تصنيف زرافات الماساي على أنها مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة

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