ضبط معمل ’لبن مدخن’ في بغداد ينتهك القوانين (صور)

2022/03/02 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، الاربعاء، عن ضبط معمل مخالف للضوابط الصحية ومواد غذائية منتهية الصلاحية جنوبي العاصمة.

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وذكر إعلام العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 اذار 2022)، ان "القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تواصل ملاحقتها لعصابات الجريمة المنظمة والعابثين بقوت الشعب، حيث تمكنت قوة من اللواء (25) فرقة المشاة السابعة عشر وبالاشتراك مع مفارز من(جهاز الامن الوطني، الامن الاقتصادي، دائرة صحة بغداد) من تنفيذ واجب تفتيش وتدقيق ومتابعة ضمن الحي الصناعي في منطقة "عويريج"".

واضاف البيان انه "تم ضُبط خلال الواجب (معمل البان) بداخله (١٠٩٤) علبة زنة (20)كغم بداخلها مادة (لبن مدخن) لا تحمل تاريخ انتاج ولا تاريخ نفاذية اضافةً الى عدم امتلاكه صفة اعلامية وبعد التحقيق الاولي مع صاحب المعمل تبين انه يمارس مهنته بدون اجازة وموافقات رسمية".

وفي سياق متصل ذكر البيان ان "قوة من اللواء ذاته تمكنت من ضبط عجلة حمل (براد) بداخلها مادة الدجاج المجمد مخالف للشروط الصحية بعد ان ادعى صاحب العجلة انه يحمل مادة(الماء) ولديه وصل خاص به وبعد التفتيش الدقيق للبراد تبين انه يحمل مادة الدجاج المستورد بدون وصولات رسمية في (سيطرة زيد ١) ضمن مدخل ابودشير جنوبي بغداد".

واشار البيان الى انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون".

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