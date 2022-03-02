اتحاد الكرة يحدد موعد الكلاسيكو وبقية مباريات كأس العراق

2022/03/02 | 10:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد مباراة الكلاسيكو وبقية مباريات دور ربع النهائي لكأس العراق.وقال رئيس اللجنة حيدر عوفي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق ستنطلق في العاشر من آذار الحالي بمواجهة الكرخ وأربيل على ملعب الساحر أحمد راضي”.وأضاف أن “اليوم […]

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