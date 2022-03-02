القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون جنوبي اوكرانيا

2022/03/02 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت القوات الروسية سيطرتها بالكامل على مدينة خيرسون.وبحسب البيان، ومن أجل قمع الهجمات الإعلامية ضد روسيا، دمرت الأسلحة العالية الدقة أجهزة البث الخاصة ببرج التلفزيون في كييف.وقالت الوزارة في بيانها: “خلال العملية العسكرية، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة، و38 نظام دفاع جوي مضاد للطائرات إس 300 وبوك إم-11 وأوسا، وتم تعطيل […]

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