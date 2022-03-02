2022/03/02 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سيطر اللون الأخضر على منصات العملات الرقمية للجلسة الثانية على التوالي، التي تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بقيادة عملة بتكوين، التي واصلت الارتفاع زاحفة صوب مستوى جديد عند 45 ألف دولار.

وتمكنت السوق من تجاوز صدمة العملية العسكرية الروسية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا وتسببت في صدمة كبيرة للسوق خلال أول أيام من القصف الروسي دفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى فقدان أكثر من 300 مليار دولار خلال 72 ساعة من بدء الهجوم الروسي.

وفق منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 2.6% لتربح السوق نحو 50.1 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 1903.8 مليار دولار في تعاملات الثلاثاء، إلى مستوى 1954.1 مليار دولار في تعاملات صباح الأربعاء.

وفيما سجلت بتكوين ارتفاعاً بنسبة 2.2% خلال الساعات الماضية، فقد حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 16.5% ليجري تداولها في تعاملات اليوم عند مستوى 44265 دولارا.

كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 2.57% رابحة نحو 21.1 مليار دولار بعدما صعدت قيمتها المجمعة من 819.9 مليار دولار إلى نحو 841 مليار دولار.

وسجلت عملة إيثر مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2.6% مقابل ارتفاع أسبوعي بنسبة 13.4% ليصل سعرها في تداولات اليوم إلى مستوى 2999 دولارا، كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 3.2% رابحة نحو 11.3 مليار دولار بعدما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية من 349.1 مليار دولار إلى نحو 360.4 مليار دولار.

وفيما استقرت عملات تيزر ويو إس دي عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 79.47 و 53.62 مليار دولار، على التوالي.

وتمكنت عملة بي إن بي من تحقيق مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 4% مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 10% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 412 دولارا، كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 68.2 مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العملات الرقمية تحقق 50 مليار دولار مكاسب في 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العملات الرقمية تحقق 50 مليار دولار مكاسب في 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).