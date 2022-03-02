2022/03/02 | 10:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الأربعاء, عملية تطويق محكمة استئناف الكرخ عمل ترهيبي للقضاء وتجاوز صارخ على الدستور , مبينا ان الاجراء من قبل الحكومة هو محاولة لتسيس القضاء ولاينبغي ان تستمر بعملها .وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ما قامت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : حكومة الكاظمي تحاول تسييس القضاء ولا ينبغي استمراريتها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : حكومة الكاظمي تحاول تسييس القضاء ولا ينبغي استمراريتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).