ضبط معمل مخالف للضوابط الصحية ومواد غذائية منتهية الصلاحية جنوبي بغداد

2022/03/02 | 10:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط عجلة حمل (براد) بداخلها مادة الدجاج المجمد مخالف للشروط الصحية.

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