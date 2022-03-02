قائممقام الحلة يحدّد موعد إنجاز شارع الشاوي ويكشف اهميته للمحافظة

2022/03/02 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل ـ واع

حدد قائممقام قضاء الحلة صباح الفتلاوي، اليوم الأربعاء، موعد إنجاز شارع الشاوي، فيما كشف عن مميزات المشروع بالنسبة للمحافظة.

وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المباشرة بتأهيل وتوسعة شارع الشاوي بدأت مطلع الأسبوع الحالي"، مبيناً، أنّ "أعمال إنجازه تستغرق عاماً كاملاً ".

وأضاف، أن "المشروع سينعكس إيجابياً على المواطنين، كونه سيكون شارعاً واسعاً ويضم أرصفة مؤهلة وموحدة وإنارة على امتداده، فيما ستتم زراعة الجزرة الوسطية ليكون الشارع امتداداً لمجسر الكولا".

وأكد قائممقام الحلة، أنه "تم الاتفاق مع إدارة السجن الإصلاحي بمحافظة بابل، بشأن رفع صبّات السجن من أجل توسعة الشارع".

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