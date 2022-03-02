روسيا.. قوات لوغانسك تعلن تحرير 15 مركزا سكنيا

2022/03/02 | 10:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكدت قيادة القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك، إن عناصرها تمكنوا من طرد القوات الأوكرانية من 15 مركزا سكنيا وتحريرها.وذكرت القيادة في بيان، “تمكنت وحداتنا المقاتلة من تحرير 15 مركزا سكنيا، وتم طرد القوات الأوكرانية من: بوتيلينو وأرتيوم، وشيروكي وشولغينكا، وتيوبلويه ونيجني تيوبلويه وفيرخني تيوبلويه، وبلاتينا وبتروفكا وباخموتوفكا، وغيراسيموفكا ومالينوفيه، ونيجني اولخوفيا وفيرخني اولخوفيا […]

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