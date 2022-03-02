2022/03/02 | 10:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، عن اندلاع حريق داخل مبنى مكون من 5 طوابق وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” أن “حريقاً أندلع داخل بناية مكونة من 5 طوابق قرب فندق شيراتون وسط بغداد”.وأضاف أن “فرق الإطفاء توجهت لمكان الحادث للسيطرة على الحريق، ومنع انتشاره لإماكن أخرى”.

ظهرت المقالة في بغداد..



اندلاع حريق داخل مبنى مكون من 5 طوابق أولاً على النور نيوز.

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