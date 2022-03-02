النزاهة تضبط تزويراً وتلاعباً في مديريتي البلدية والتقاعد بالمثنى وكربلاء

2022/03/02 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاربعاء، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ

لتلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في

مديريَّتي التقاعد والبلديَّـة في

محافظتي كربلاء المُقدَّسة والمثنى.

دائرة التحقيقات في الهيئة أ

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