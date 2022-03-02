معارك مستعرة في خاركيف.. تطور عسكري

2022/03/02 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأوكراني أنّ قوات روسية

محمولة جوّاً نفّذت، ليل

الثلاثاء-الأربعاء، إنزالاً في خاركيف

شرقي البلاد، مؤكّداً أنّ قواته تخوض

قتالاً ضارياً ضدّ هؤلاء "الغزاة" في

ثاني كبرى مدن البلاد.

وقال الج

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