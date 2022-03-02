2022/03/02 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في صلاح الدين.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة في المحافظة”.وأضاف البيان ان “ألمفارز تمكنت خلال الحملة من إلقاء القبض على 19 متهما بمواد قانونية مختلفة من ضمنهم […]

ظهرت المقالة بينهم 3 إرهابيين..



القبض على 19 مطلوباً للقضاء في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم 3 إرهابيين.. القبض على 19 مطلوباً للقضاء في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم 3 إرهابيين.. القبض على 19 مطلوباً للقضاء في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).