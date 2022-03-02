السعودية يمكنها التخفيف من وطأة ارتفاع سعر النفط.. لكن ماذا يجري؟

2022/03/02 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري عمليات بحث عالمية عن براميل النفط الاحتياطية مع انتقاد العقوبات لروسيا، ثاني أكبر مصدر في العالم، بعد غزوها لأوكرانيا. لكن ليس من المتوقع أن تتدخل السعودية لملء الفراغ، على الأقل في الوقت الحالي.

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