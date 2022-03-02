النجف.. ’الطاقة النظيفة’ تحدث نقلة في المجال الزراعي (فيديو)

2022/03/02 | 11:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عززت الطاقة النظيفة، الواقع الزراعي في محافظة النجف، حيث لجأ إليها عدد من المزارعين، للتخلص من المولدات، التي كانت تكلف مبالغ ضخة، لشراء وقودها، فضلاً عن صيانتها.

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