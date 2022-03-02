حزب كردي: حكومة الإقليم مهددة بالملاحقة الدولية اذا لم تطبق قرار الاتحادية

2022/03/02 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد رئــيــس حــــزب المـحـافـظـين الكردستاني نجاة عمر آغا السورجي، الأربعاء، أن حكومة إقليم كردستان العراق مهددة بالملاحقة في حال لم تطبق قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط الإقليم.وقــــال السورجي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ملف النفط والغاز في الإقليم لم يتحرك إلا في هذا التوقيت بالذات، وهو ما نرده إلى عوامل داخلية […]

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