انطلاق عملية مباغتة لتعقب داعش في 300 دونم من بساتين ديالى

2022/03/02 | 11:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني في ديالى، الاربعاء، بانطلاق عملية مباغتة لتعقب خلايا داعش الارهابي في 300 دونم من بساتين المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة بدأت عملية مباغتة من 3 محاور رئيسية لتعقب خلايا داعش الارهابي في شريط زراعي يضم اكثر من 300 دونم من البساتين في المحيط الشرقي والغربي […]

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