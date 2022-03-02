على بوتين أن يعلم أن الخطأ لا يحل بالخطأ - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/02 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الرئيس الروسي (بوتين) لا زال يعيش في عقلية وأجواء القرن العشرين عندما قام بعمله المغامر في احتلال دولة مستقلة وذات سيادة مقلداً ومستعملاً الأساليب الاستعمارية في ذلك العصر النظام الامبريالي في تجييش الجيوش لاحتلال الدول الأخرى ومن ناحية أخرى يعيش أجواء الحرب الباردة وأسلوب سياسة التهديد وحافة الحرب التي كان يستعملها آنذاك في الخمسينات من القرن العشرين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية (جون دا ......





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