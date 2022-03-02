خرافةٌ اسمُها: قبولُ الآخر! - فاطمة ناعوت

2022/03/02 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial في جميع مجالسنا ومقالاتنا وحواراتنا على الشاشات ومنشوراتنا على صفحات التواصل الاجتماعي، نظلُّ نُطالب بالديمقراطية والليبرالية والتعددية، ثم نزعمُ أننا نعتنقُ تلك المبادئ الحضارية الراقية، وكم نتمنى لها أن تسودَ بين الآخرين الذين لا يؤمنون بها حتى نرتقي وننهض، وأنَّ لا سبيل مطلقًا إلى بناء مجتمعنا إلا على تلك الأعمدة الراسخة من قبول الآخر واحترامه، مهما اختلف عنّا ف ......





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