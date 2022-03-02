الأردن.. كشف المزيد من تفاصيل مسلات قديمة عمرها 9 آلاف عام

2022/03/02 | 11:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت مجموعة (universes in universe) أن علماء الآثار عثروا في الأردن على مسلات قديمة عمرها حوالي 9 آلاف عام تعود للعصر الحجري الحديث.وتفيد universes in universe بان علماء الآثار اكتشفوا هذه المسلات الحجرية في جبل الخشابية بالمملكة الأردنية.وتضيف، في عام 2013 اكتشف علماء الآثار في هذا المكان ما يسمى […]

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