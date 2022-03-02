انطلاق عملية أمنية في حوض الوقف بديالى.. وهذه أهدافها

2022/03/02 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمنى مطلع، اليوم الاربعاء، بانطلاق عملية عسكرية في حوض الوقف شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "قوات امنية مشتركة انطلقت بعملية عسكرية من محوريين من خلال حملة مداهمة وتفتيش واسعة لمحيط ناحية ابي صيدا وقراها ضمن حوض الوقف لتعقب خلايا داعش".

واضاف ان "العملية وهي الثانية خلال العام الجاري في الوقف تأتي من اجل تامين نقاط المرابطة المتقدمة ومحيط القرى ودرء مخاطر تسلل خلايا داعش الى البساتين واستهداف المزارعين بالإضافة الى تامين الطرق الزراعية وخاصة طريق الوقف الرئيسي الذي يربط ابي صيدا مع القرى المجاورة".

واشار الى ان" العملية تلاحق من 7-10 اهداف وفق المعلومات الاستخبارية"، لافتا الى ان "فرق مكافحة المتفجرات تشارك في دعم العملية من خلال تمشيط الطرق والبساتين امام القوات الامنية".

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