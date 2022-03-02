2022/03/02 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، عن امر هام يتعلق بنسبة اقليم كردستان ضمن قانون الموازنة بعد رفضه تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم تصدير النفط.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبدالجليل في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان يعمل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، لإنهاء الأزمة بين المركز والإقليم".

واضاف، أن "إصرار الإقليم على عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بمنعه من تصدير النفط، سيؤدي الى إحراج شركائهم السياسيين"، مؤكدا أن "مجلس النواب سيكون ملزما بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، القاضي باستقطاع نسبة الإقليم من الموازنة، في حال استمر الإقليم برفض تنفيذ القرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يكشف عن امر هام يتعلق بنسبة كردستان من الموازنة بعد رفضه تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يكشف عن امر هام يتعلق بنسبة كردستان من الموازنة بعد رفضه تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).