الكهرباء تعلن تأمين رواتب الموظفين العقود لديها

2022/03/02 | 11:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الكهرباء، الأربعاء، تأمين رواتب موظفيها بصفة الملاك الدائم والعقود لشهر شباط الماضي.وذكر بيان للوزارة وصل “النور نيوز” أن “الوزارة بذلت جهوداً متواصلة مع وزارة المالية لتأمين رواتب الموظفين من الملاك الدائم والعقود لشهر شباط الماضي”.وأضاف البيان، أن “يوم غد الخميس سيتم اطلاق الصكوك لصالح الشركات العامة وتشكيلات الوزارة”.

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