الكاظمي يجدد دعوته لتشكيل حكومة قوية وفاعلة

2022/03/02 | 11:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية للمجلس، دعوته للقوى السياسية لأن تكون على قدر المسؤولية في تشكيل حكومة قوية وفاعلة تقدم خدماتها للمواطنين وتحرك عجلة النمو الاقتصادي بالبلد، نظراً للظروف الحساسة التي يمر بها العراق.

وأشاد الكاظمي بالجهود الكبيرة للقوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وتمكنها خلال الأيام الماضية من قتل واعتقال عدد من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وإجهاضها لكل محاولات التنظيم في استعادة قوته المهزومة.

وشهدت الجلسة مناقشة التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بأمر رئيس مجلس الوزراء، بخصوص البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها، ومستحقيها، وتقديم المقترحات التي تسهم في تعزيز توزيعها بشكل أفضل وبما يخدم الشرائح الاجتماعية المستفيدة.

كما شهدت الجلسة تقديم وزير الخارجية فؤاد حسين، تقريراً عن أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، وإجراءات وزارة الخارجية الخاصة بمتابعة أوضاعهم وعملية مغادرة العراقيين إلى دول أخرى وتسهيل إجراءات نقلهم.

وفي هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة الخارجية بمبلغ (300،000) دولار، فقط ثلاثمئة ألف دولار، ما يعادل (12/1)، من وزارة المالية، بحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، الفقرتين (2،1) من كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

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