250 مدرسة في الديوانية ضمن المشروع الصيني

2022/03/02 | 11:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: عباس رضا الموسوي

تستعد مديرية تربية الديوانية للبدء بتشييد 250 مدرسة جديدة ضمن الوجبة الثانية من المشروع الصيني.

وقال مديرها عقيل الجبوري لـ"الصباح": إن "المديرية تسلمت 61 مدرسة جديدة ضمن الوجبة الأولى من المشروع نفسه"، كاشفا عن "حاجة الديوانية لإنشاء مدارس جديدة للقضاء على ظاهرة الدوام المزدوج فيها" .

وأوضح الجبوري أن "الأولوية بإنشاء المدارس الجديدة، ستكون للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إضافة إلى الأحياء التي تفتقر إلى الأبنية المدرسية الكافية".

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