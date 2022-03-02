النقابة: اعداد المعلمين والمدرسين في العراق تقترب من مليون نسمة

2022/03/02 | 11:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت نقابة المعلمين العراقيين، الأربعاء، عن وجود نحو مليون معلم ومدرس ومحاضر مجاني في العراق، فيما شكت من تسلمهم رواتب قليلة مقارنة بالجهود التي يبذلوها.وقال عضو النقابة ناصر الكعبي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوعود التي اطلقتها الحكومات المتعاقبة بمنح القروض وقطع الأراضي والمخصصات التربوية، لم تحظ بالاهتمام من قبل الجهات المعنية […]

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