عمليات بغداد تنوه بشأن تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة

2022/03/02 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، تنويها عن تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجهد الهندسي سيقوم بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات الحربية لعصابات داعش الارهابية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ضمن موقع مخصص لهذا الغرض غربي بغداد".

وتابعت، "لذا نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار".

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