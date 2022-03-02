بايدن يتوعد: بوتين سيدفع ثمن الحرب في أوكرانيا

2022/03/02 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد بعد أسبوع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا إنه "في حين أنه قد يحقق مكاسب في ساحة المعركة، سيدفع ثمناً باهظاً يستمر على المدى الطويل"، مشيراً إلى "خطوات تستهدف الجيش الروسي في المستقبل".

وأضاف: "نضيق على روسيا سبل الوصول إلى التكنولوجيا، وهو ما سيضعف قوتها الاقتصادية وجيشها لسنوات مقبلة عندما يُكتب تاريخ هذه الحقبة، سيقول إن حرب بوتين على أوكرانيا جعلت روسيا أضعف وجعلت بقية العالم أقوى".

ويرفض بايدن، الذي تحدث في وقت سابق من نفس اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المشاركة العسكرية الأميركية المباشرة على الأرض في أوكرانيا، لكن الحكومة الأميركية تتبادل معلومات استخباراتية حول عمليات روسيا وتقود مساع عالمية لفرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية على حكومة بوتين وحلفائه وأكبر البنوك في البلاد، وهو ما أدى إلى تهاوي العملة.

ووصف الرئيس الأميركي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه ديكتاتور.

وأشار الى أن "ما يقوم به ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم"، مشدّداً على أنّه "في المعركة بين الأنظمة الديمقراطية وتلك الاستبدادية، أثبتت الديموقراطيات أنّها على قدر التحدّي، ومن الواضح أنّ العالم يختار جانب السلام والأمن"، لافتاً إلى أن "بوتين أصبح أكثر عزلة من أي وقت مضى".

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