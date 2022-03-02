حرس الحدود يعتقل متسللين على الحدود العراقية – الإيرانية

2022/03/02 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوات حرس الحدود، اليوم الأربعاء، من اعتقال شخصين متسللين ضمن قاطع المسؤولية على الحدود العراقية الإيرانية.

وقال بيان للحرس ان "قوة مشتركة من قسم استخبارات قيادة حرس الحدود وعناصر مجموعة حرس حدود السواحل الثانية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين متسللين عراقيي الجنسية حاولوا التسلل إلى الجانب الايراني بواسطة زورق".

وأضاف ان "العملية جاءت وفق معلومات استخبارية وعبر الكاميرات الحرارية عن وجود عملية تهريب في قاطع آمرية حرس حدود السواحل عبر قناة شط العرب في قضاء الفاو"، مبيناً انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتسليمهما الى الجهات المختصة أصوليا".

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