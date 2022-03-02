أعلى مستوى منذ يوليو 2014.. النفط يتجاوز 110 دولارات للبرميل الواحد

2022/03/02 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوز سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 110 دولارات ،اليوم الأربعاء، متجاوزا عتبة قياسية منذ العام 2014، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا التي ما زالت تثير المخاوف بشأن توريد هذه المادة الخام الحيوية.

وقرابة الساعة 07,30 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 110,18 دولارات، بعد ساعات من تجاوز خام برنت عتبة 110 دولارات أيضا.

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